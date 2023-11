"Stars in der Manege": Mit diesen Prominenten geht die Show weiter

"Stars in der Manege" geht weiter. Das hat der Sender Sat.1 nun verkündet. Im Dezember (8., 9., 15. und 16.12.) werde es mit Jörg Pilawa (58), der als Zirkusdirektor durch die Sendungen führt, die Aufzeichnung von vier Prime-Time-Shows geben, heißt es in der Mitteilung. Die Ausstrahlung von "Stars in der Manege" soll 2024 in Sat.1 folgen.

Mit dabei sind dann insgesamt 32 Prominente im Münchner Circus Krone, darunter Schauspieler Henning Baum (51) als "Pfahl für die menschliche Pyramide". "Bachelor"-Star Paul Janke (42) versucht sich der Mitteilung zufolge in der Hand-Balance-Akrobatik. Schauspielerin Susan Sideropoulos (43) wagt sich an die schwankende Leiter und Sänger Alexander Klaws (40) setzt auf Trampolin-Comedy.

Angekündigt sind zudem "Let's Dance"-Star und Ex-Fußballspieler Rúrik Gíslason (35) als Akrobat und Comedian Luke Mockridge (34), der es mit dem Teufelsrad aufnehmen will. Auch Model Rebecca Mir (31) und ihr Mann, Tänzer Massimo Sinató (42), wird es in der Manege mit Zirkusnummern zu sehen geben.

Sat.1 hatte den Showklassiker "Stars in der Manege" vergangenes Jahr zurück ins TV geholt: Am 30. Dezember 2022 und 6. Januar 2023 schlüpften Promis im Münchner Circus Krone schon in die Rolle von Zirkus-Artisten.

Ursprünglich war "Stars in der Manege" eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die von 1959 bis 2008 abgehalten wurde. Ab 1962 fand sie im Circus Krone statt. Auch damals traten Promis aus Film und Fernsehen sowie dem Sport in der Manege als Artisten in Erscheinung. Zudem zeigten Profi-Artisten bei der Gala ihr Können. Traditionell wurde die Show am Zweiten Weihnachtsfeiertag im Ersten gezeigt. 2009 wurde bereits auf eine Sendung verzichtet und man zeigte stattdessen eine Zusammenfassung der Höhepunkte der vergangenen Ausgaben. 2010 wurde das Aus der Veranstaltung besiegelt.

spot on news