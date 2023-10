Spa in den Bergen: Was steckt hinter diesem Wellness-Deal?

Für alle, die eine längere Auszeit an einem besonderen Ort suchen, bietet Just Away* ein möglicherweise spannendes Angebot: Mit diesem Deal verbringen Reisende drei, vier oder sieben Tage im Vier-Sterne-Hotel „Herzog Heinrich“ im bayerischen Arrach. Die Halbpension beinhaltet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet sowie ein Vier-Gänge-Menü am Abend.

Darüber hinaus ist auch hier die Nutzung des hoteleigenen Wellnessbereichs möglich. Dazu gibt es eine Kurkarte mit mehreren Leistungen und Ermäßigungen. Jeder Gast erhält außerdem eine Relaxmassage und eine Glücksmeditation. Als Sahnehäubchen bieten lokale Läden und Restaurants spezielle Rabatte für Übernachtungsgäste. Preislich startet dieses Angebot allerdings bei deutlich teureren 244 Euro pro Person.