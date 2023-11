In der Notaufnahme angekommen, haben die Schmerzen bei Pia immer mehr zugenommen, wie sie auf Insatgram schildert. „Da wurden die Schmerzen im Unterbauch dann immer schlimmer und ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass etwas mit dem Baby nicht stimmt, weil der Gurt auch total reingeschnitten hat.“

Nach einer Untersuchung in der Gynäkologie kann die 35-Jährige dann aber zum Glück aufatmen, denn ihr und ihrem ungeborenen Baby geht es gut. Trotzdem hallt bei Pia der Gedanke an den Unfall, bei dem ihr siebenjähriger Sohn zum Glück nicht im Auto saß, nach: „Man bekommt einfach vor Augen geführt, wie schnell so etwas gehen kann.“