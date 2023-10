„Mach Tornado!“ Das lässt Gigi Birofio sich natürlich nicht zweimal sagen. Kaum ins „Sommerhaus der Stars“ eingezogen, zeigt der Dschungelprinz gekonnt, wie man(n) sein Bier in kreisenden Bewegungen im Nullkommanichts runterkriegt. Wow! Ja, Stimmung und Pegel steigen in der Promi-WG wirklich gleichermaßen – auch bei Justine Dippl. Die 35-Jährige gönnt sich das eine oder andere Weinchen in geselliger Runde, doch das schmeckt ihrem Liebsten Arben Zekic gar nicht. Dass er ihr einen Trink-Maulkorb verpassen will, ist der sonst so harmoniesüchtigen Justine zu viel. „Darf ich nicht mal ein bisschen Spaß haben? Wir haben alle Spaß! Hallo?!“, entgegnet sie daraufhin entgeistert.