Bei diesem Duft ist der Name Programm: Maison Margiela Replica By The Fireplace*. Der Duft versetzt einen gedanklich an einen gemütlichen Abend vor dem Kamin. Dafür werden holzige Noten von der Kastanie, Guajakholz und Zedernwacholder eingesetzt. Die würzige Vollendung bieten Vanille, Orange und Nelke, die etwa an Glühwein erinnern.