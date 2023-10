Bei einem Info-Abend in Holzwickede sollen Eltern sensibilisiert werden. Mit einer sogenannten Schüttelpuppe will das Team der Familienbüros aus dem Kreis Unna aufrütteln. Die Gefahr an einer Babypuppe sichtbar machen. Diese hat einen transparenten Kopf mit nachgebildetem Gehirn. Pinkes Licht zeigt, was im Gehirn des Säuglings beim Schütteln passiert. Im schlimmsten Fall stirbt das Neugeborene. Hört auf zu schreien - für immer.