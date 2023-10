Sechs Cleane Parfüms, die ohne schädliche Inhaltsstoffe auskommen

Clean Parfums sind Teil der Clean-Beauty-Bewegung. Es handelt sich dabei jedoch nicht um reine Naturkosmetik-Produkte. Es werden immer noch synthetisch hergestelte Stoffe verwendet, wenn diese sich als unschädlich erwiesen haben. Bei Cleanen Parfums verzichtet man stattdessen auf Inhaltsstoffe, die nachweislich gesundheitsschädlich sein können. Dazu gehören hormonell wirksame Stoffe, Allergene, Silikone, Parabene, Weichmacher, Erdölprodukte, synthetische Farben, Stoffe tierischen Ursprungs sowie BHA, BHT und Butoxylethanol. Besonders BHT (Butylhydroxytoluol) ist in vielen herkömmlichen Parfüms enthalten, weil es deren Lebensdauer und Duftqualität erhöht. Allerdings hat sich in Tierversuchen gezeigt, dass BHT und Benzophenone zu Blutgerinnungsstörungen, Lebertumoren und Herpeserkrankungen führen können. Weiterhin gelten sie als fortpflanzungsschädigend.

Da es kein offizielles Siegel für Cleane Parfums gibt, sollte man sich bei jedem Produkt die Inhaltstoffe anschauen. BHT erkennt man an den Bezeichnungen Butylhydroxytoluol oder E321. BHA dagegen wird findet man unter den Bezeichnungen Butylhydroxyanisol, E320 und Benzoylbenzol.

Tipp: Mithilfe der App „Codecheck“ können Sie sehr einfach herausfinden, was in Ihrem Parfüm drin ist. Dort findet man jeweils eine Liste der Inhaltstoffe mit deren Erklärung und Einschätzung was die Unbedenklichkeit betrifft.