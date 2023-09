Schwangere Oti Mabuse hatte dunkle Zeiten

Otis Mann habe mitbekommen, wie schlecht es einer Frau geht – und habe zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gesagt, wie sie im Podcast erklärt: „Er hat die dunklen Tage miterlebt, die Tage, an denen ich in meinen Kleidern unter der Dusche stehe und weine, weil alles sich so schwer und überwältigend anfühlt. Er hat gesehen, wie ich nicht gegessen habe, wie ich mich überfressen habe, wie ich damit zu kämpfen hatte, dass ich nicht in der Lage war, das Beste aus jemandem herauszuholen. Er hat gesehen, wie ich mich mit ‘interessanten Persönlichkeiten’ herumschlagen musste. Er ist derjenige, der mitbekommen hat, was sich hinter den Kulissen abgespielt hat. Als ich an dem Punkt angelangt war, an dem ich dachte ‘Ich glaube, ich bin am Ende’, hat er gesagt: ‘Ja'.“ Für Oti war es befreiend, verstanden zu werden.