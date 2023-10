„Ich war einen Moment unaufmerksam. Die Kinder hinten am Schreien. Norman hat etwas gesagt ...“ In ihrer Instagram-Story geißelt sich Tanja Szewczenko dafür, dass sie sich von ihren Liebsten hat ablenken lassen. Sie sei aus einer Tiefgarage herausgefahren und an der nächsten Ampel auf ein anderes Auto gekracht. Ein „blöder kleiner Auffahr-Unfall, der mehr als unnötig war“, wie sie findet. Danach lagen bei der 46-Jährige allerdings die Nerven blank. Emotional sei „nichts mehr“ bei ihr gegangen und sie habe erstmal „nur noch geheult“.

Lese-Tipp: Bye-bye Deutschland! Tanja Szewczenko wandert mit ihrer Familie nach Dubai aus

„Ich bin immer mit Bedacht gefahren. Auch so Sicherheitsabstand und und und. Lieber ein paar Meter mehr als zu wenig. Damit bin ich gut gefahren – bis jetzt. Und dann ist das gestern passiert!“, regt sich die dreifache Mutter in ihrer Story vom 17. Oktober über sich selbst auf.

Zum Glück ist aber niemandem etwas passiert. „Ich war ja auch langsam“, erklärt Tanja. Nun sei vorne an ihrem Auto etwas kaputt. Aber der andere Autofahrer sei zumindest „mega freundlich“ gewesen und habe ihnen sogar noch geholfen. (csp)