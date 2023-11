Wie viel Energie steckt in Snacks wie Knoppers, Snickers & Co.? Wir verraten in der Übersicht, wie viele Minuten ihr joggen, schwimmen oder Radfahren müsst, um die entsprechenden Kalorien zu verbrennen:

Ein Mars-Riegel (51 Gramm): 230 Kilokalorien, 32 Gramm Zucker, 8,7 Gramm Fett

Joggen (8,5 km/h): 26 Minuten

Radfahren (15 km/h): 35 Minuten

Brustschwimmen (langsam): 25,5 Minuten

Ein Snickers-Riegel (55 Gramm): 241 Kilokalorien, 25,8 Gramm Zucker, 11,5 Gramm Fett

Joggen (8,5 km/h): 26,5 Minuten

Radfahren (15 km/h): 36 Minuten

Brustschwimmen (langsam): 27 Minuten

Ein Knoppers (25 Gramm): 138 Kilokalorien, 8,8 Gramm Zucker, 8,3 Gramm Fett

Joggen (8,5 km/h): 15 Minuten

Radfahren (15 km/h): 21 Minuten

Brustschwimmen (langsam): 15,5 Minuten

Eine Milchschnitte (28 Gramm): 118 Kilokalorien, 8,3 Gramm Zucker, 7,8 Gramm Fett

Joggen (8,5 km/h): 13 Minuten

Radfahren (15 km/h): 18 Minuten

Brustschwimmen (langsam): 13,5 Minuten

