Schauspieler Jared Leto erklimmt das Empire State Building

Jared Leto (51) ist auf die Spitze des New Yorker Empire State Buildings geklettert. Wie US-Medien berichten, war die Aktion ein Werbegag. Der Schauspieler und Musiker wollte damit für die bevorstehende Welttour seiner Band Thirty Seconds to Mars werben.

Der Hollywood-Star erklomm den Berichten zufolge einen Teil der Außenseite des berühmten Gebäudes. Er soll der erste Mensch gewesen sein, der jemals legal die Spitze des Wahrzeichens hochkletterte, sagten Verantwortliche der "Today Show".

Nach dem Aufstieg erklärte der 51-Jährige dem Sender NBC: "Um die Wahrheit zu sagen, war ich eher aufgeregt als nervös. Aber ich muss ehrlich sein, es war sehr, sehr schwer. Es war viel schwieriger, als ich gedacht hatte." Eine Menge Ausdauer sei nötig, sagte er.

Leto, der als begeisterter Felskletterer gilt, stieg den Berichten zufolge von der 86. bis zur 104. Etage auf der Ostseite des Gebäudes auf. Anschließend ging er weiter bis zur berühmten Antenne des Empire State Buildings. Während des Aufstiegs war er mit Seilen gesichert.

"Es ist unglaublich", sagte Leto dem "Hollywood Reporter" zufolge. "Den Sonnenaufgang über der Stadt aufgehen zu sehen, bedeutet mir so viel. Seit ich ein Kind war, stand New York für den Ort, an den man ging, um seine Träume wahr werden zu lassen." Er fügte hinzu: "Und als kleines Kind wollte ich Künstler werden, und New York war der Ort, an den man kam, um Künstler zu werden. Und das Empire State Building war für mich immer dieses Symbol dafür."

Leto wird ab März 2024 mit seiner Band Thirty Seconds to Mars - die er 1998 zusammen mit seinem älteren Bruder Shannon Leto (53) gegründet hat - auf Tournee gehen. Die Tour soll bis September 2024 laufen und das sechste Studioalbum der Band, "It's the End of the World but It's a Beautiful Day", feiern.

