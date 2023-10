Dass Sarah Knappik lange nicht mehr auf einem Red Carpet zu sehen war, merkt man ihr bei der Premiere der Grand Show „Falling in Love“ im Friedrichstadtpalast in Berlin gar nicht an. Professionell wie eh und je posiert sie für die Kameras. „Mir geht es wunderbar“, versichert sie zudem im RTL-Interview.

An Angeboten mangelte es in den vergangenen Monaten aber nicht. „Ich habe mich immer aus der Affäre gezogen. Ich habe so viele tolle Einladungen bekommen, aber es ist immer irgendwas dazwischen gekommen“, verrät die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin weiter. Stichwort Kind – denn schließlich ist Sarah seit zwei Jahren stolze Mama.

Nun ist aber der Punkt gekommen, an dem sich die 37-Jährige endlich wieder ins Getümmel wagt – und es genießt: „Ich bin froh, dass ich mal rauskomme. Normalerweise ist jetzt schon so die Uhrzeit, wo ich ins Bett gehe. Ich sag’s euch – Sarah K ist langweilig geworden.“ Das können wir uns nicht vorstellen!