Aber was hat die Geburt in der Türkei gekostet? „Das war eine Privatklinik, aber preislich wirklich fair“, so die Dreifach-Mama. Inklusive Aufenthalt, Medikamente, Nachbehandlung und Kontrollterminen sei sie bei etwa 1.500 Euro gelandet. Wobei eine Kostenübernahme von der Krankenkasse zugesagt worden sei: „Die Rechnungen sind eingereicht und mal schauen, ob sie es übernehmen.“

Dass ein Teil ihrer Großfamilie direkt nach der Geburt an ihrer Seite war, habe sie nicht gestört: „Ich fand es wunderschön. Nach der Geburt der Zwillinge durfte keiner zu mir. Da durfte nur Peter bei mir sein. Umso schöner war es jetzt, dass alle da waren.“

Weiterer Nachwuchs scheint erst einmal nicht geplant zu sein. Denn auf die Frage, ob sie noch mehr Kinder haben möchte, stellt Sarafina klar: „Wir sind komplett.“ (ean)