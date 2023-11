RTL Themenwoche: Zukunft einfach machen

RTL setzt die ganze Woche über in den Nachrichten- und Magazinformaten einen Schwerpunkt auf Zukunftsthemen. Auf RTL.de beschäftigen wir uns damit, welchen Einfluss Künstliche Intelligenz auf das Lernen unserer Kinder und auf unsere Jobs haben wird. Wir fragen uns: War früher wirklich alles besser? Was schätzen wir an der Gegenwart, auf was können wir uns freuen? Wie wollen wir Kindern und Jugendlichen möglich machen, ihre Interessen einzubringen? Wo wollen wir leben? Und wie wollen wir unsere Städte angesichts der globalen Erwärmung umgestalten?

Im TV berichten die „Punkt“-Magazine unter anderem darüber, wie VR-Brillen mit ablenkendem Content helfen, Schmerzempfinden zu lindern, wie KI-Avatare gegen Einsamkeit zum Einsatz kommen oder – anlässlich des Weltkindertags –, wie Kinder die Zukunft sehen. „Punkt 12“ wird im Rahmen einer Wochenserie „Unsere Zukunft. Unsere Jobs“ hinter die Kulissen einiger „Höhle der Löwen“-Start-ups blicken, über Veränderungen in der Berufswelt berichten, aufzeigen, wie aktuelle medizinische Forschung dem Traum vom ewigen Leben näher kommt oder am Beispiel eines „Restaurant-Roboters“ testen, wie Roboter unsere Arbeit verändern.

Im Podcastbereich bei RTL+ widmen sich folgende Podcasts anlässlich der Themenwoche Zukunftsthemen: „Kettenreaktion - GEO-Podcast mit Dirk Steffens“, „Peter und der Wald - ein GEO-Podcast“, „Fangen wir an! Ideen für ein besseres Morgen“, „So techt Deutschland“, „On the Way to New Work“ und „GEOlino Spezial – Der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker“.

Auch VOX, ntv und die Online- und Printtitel von Stern, GEO, GEOlino, Brigitte und capital sind mit vielen spannenden Beiträgen Teil der Themenwoche.