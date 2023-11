Alle Ausgaben gestoppt – die Ampel-Regierung ist im Krisenmodus. Wo bloß soll man die 60 Milliarden Euro hernehmen? Das geht auch an uns allen nicht spurlos vorbei und so sind 66 Prozent der Deutschen der Meinung, dass Kanzler Olaf Scholz (65/SPD) seinem Amt nicht gewachsen ist. An Vizekanzler Robert Habeck (54/Grüne) zweifeln 62 Prozent und bei Finanzminister Christian Lindner (44/FDP) sind es 61 Prozent. Diese frischen Zahlen stammen aus dem RTL/ntv-Trendbarometer vom Dienstagabend.

