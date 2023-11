Kaum ein Duft ist so sehr mit klassischer Eleganz assoziiert wie Chanel N°5*. Die blumig-pudrige Komposition begeistert schon seit über 100 Jahren und wurde etwa von der Stilikone Marilyn Monroe getragen.

Das macht den Duft aus: In Chanel N°5 kam erstmals eine Aldehyd-Verbindung in höherer Konzentration zum Einsatz. Damit wird der synthetische Akkord zum Merkmal und macht den blumig-frischen Duft aus. In der Kopfnote gesellen sich zum Aldehyd Akzente von Bergamotte, Neroli und Zitrone. Die Herznote ist ausgezeichnet durch florale Komponenten von Jasmin, Iris, Maiglöckchen und Mairose. Eine süße Basisnote entsteht durch eine Kombination aus Sandelholz, Vanille, Amber und Vetiver. So wird das Parfum zum femininen Klassiker, der in jeden Parfumschrank gehört.