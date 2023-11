Seit einigen Tagen findet Cathy Hummels immer wieder Rosen auf ihrem neuen Auto. Klar also, dass die 35-Jährige wissen will, wer ihr „Secret Lover“ ist. Um ihren „Ken“, wie Cathy den Unbekannten in Anspielung auf Barbie nennt, zu finden, hat sie sogar einen Finderlohn ausgerufen.



Mittlerweile hat die Mutter des kleinen Ludwigs (5) bereits sechs Rosen erhalten, wie sie im Interview mit RTL verriet: „Mittlerweile sind es sechs und ich habe keine Ahnung. Einen habe ich mithilfe meiner Sarah entlarvt über unsere gemeinsame Firma BeeGraced. Er hat an Sarah eine ‘Bewerbung’ geschickt.“ Das findet Cathy „sehr süß“. Vielleicht hat dieser Verehrer ja eine Chance? Und falls nicht, die Moderatorin hat ja noch fünf weitere Asse im Ärmel.