Wirtschaftsminister Robert Habeck ist in Sorge: Er befürchtet durch das Urteil deutlich stärkere Auswirkungen auf die Bundesfinanzen - und auch auf die Energiepreise. Es gefährdet seiner Meinung nach auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), aus dem die Energiepreisbremsen gezahlt werden.

„In der Begründung bezieht sich das Urteil, weil es so fundamental gesprochen ist, in der Tat im Grunde auf alle Fonds, die aufgesetzt wurden und die überjährig sind.“, so Habeck im Deutschlandfunk. Und das betrifft auch die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse, die Erdgassoforthilfe und Zuschüsse fürs Netzentgelt.

Die Energiepreisbremsen sollten den rasanten Preisanstieg bei Gas und Strom nach dem russischen Angriff auf die Ukraine abmildern. Außerdem waren Hilfen für besonders betroffene Unternehmen vorgesehen. Dafür gab es ein Sondervermögen mit Krediten von 200 Milliarden Euro. Ob das Geld auch 2024 noch zur Verfügung steht, ist genauso unklar wie die Frage, ob es in diesem Jahr überhaupt hätte gezahlt werden dürfen.

„Das heißt aber im Klartext, dass jedenfalls für die Zukunft, der (Fonds) soll ja andauern bis zum Sommer 2024, die Bürgerinnen und Bürger höhere Strom- und gegebenenfalls höhere Gaspreise bekommen werden“, sagte Habeck.

„Sollten wir in eine Krise reingeraten, werden wir die Gas- und die Strompreisbremse nicht mehr ziehen können. Dann werden wir höhere Gas- und Strompreise und Fernwärmepreise haben.“

