Bei Richard Lugners Geburtstagsparty am 14. Oktober feierte die Mode-Unternehmerin Sonja Schönanger als Teil seines „Zoos“ noch gemeinsam mit dem Bauunternehmer und seinen anderen „Tierchen“. Sie und „Mörtel“ waren zwischen 2008 und 2009 ein Paar. Sonja habe am Partyabend allerdings bereits über „Kreuzschmerzen“ geklagt, verrät Lugner der Kronen Zeitung. Sonja sei seinen Informationen nach direkt nach der Geburtstagsfeier mit einem Taxi in ein Krankenhaus gefahren.

Die Mode-Unternehmerin sei 2021 an Lungenkrebs erkrankt. Es hätten sich Metastasen gebildet, die sich auf „andere Körperteile, insbesondere in der Leber“, ausgebreitet hätten, erklärt der 91-Jährige im Interview weiter.