Richard Lugner ließ es im Schloss Belvedere in Wien krachen und lud zur großen Geburtstagsparty. Gesangseinlage des 91-jährigen Geburtstagskindes inklusive. Ex-Frau Christina Lugner, mit der „Mörtel“ immerhin 17 Jahre verheiratet war, führte durch den Abend. 2007 ließ sich das Paar scheiden, „Mausi“ ist aber immer noch eine wichtige Bezugsperson für ihren Ex-Mann. „Ich versuche ihn immer frauentechnisch zu beraten, aber er ist da TOTAL resistent!“, bedauert sie allerdings im RTL-Interview.

Lese-Tipp: Lugner jetzt auf TikTok: „Ich hab einen Haufen Tierchen, die mit mir wilde Sachen machen“

Mit ihren Nachfolgerinnen möchte Christina Lugner daher auch lieber nicht in einen Topf geworfen werden: „Ich bin die Frau Lugner – und alles andere sind halt Tierchen in seinem Zoo.“ Das erkennen die „Tierchen“ auch neidlos an, wie uns Lydia „Wildsau“ Kelovitz erklärt: „Die Mausi ist DAS Tierchen vom Richard. Und alle anderen, die jetzt nachgekommen sind, da muss man ganz ehrlich sagen und da nehme ich mich auch mit rein: Mithalten können wir mit ihr nicht, mit der Christina!“ (csp)