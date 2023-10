Richard Lugner: Seine Ex-Freundin Sonja Schönanger ist tot

Richard "Mörtel" Lugner (91) trauert um seine Ex-Freundin Sonja Schönanger. Den Tod der 59-jährigen Unternehmerin bestätigte er selbst gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Am 14. Oktober haben wir zusammen noch meinen 91. Geburtstag gefeiert. An diesem Tag war sie das blühende Leben", so Lugner in seinem Statement. Die Todesursache war ihm zufolge eine Krebserkrankung.