Schweden ist ein Paradies für Naturliebhaber und Hunde gleichermaßen. Das „Jedermannsrecht“ erlaubt es, sich frei in der Natur zu bewegen, solange Rücksicht auf die Umwelt genommen wird. Das bedeutet, dass euer Hund in den weitläufigen Wäldern, an Seen und an der Küste herumtollen kann. Viele Hotels und Ferienhäuser in Schweden heißen auch Vierbeiner willkommen.

Unsere Empfehlung: Das Vier-Sterne-Hotel „Clarion Hotel Sign“ ist eines dieser hundefreundlichen Hotels in Stockholm. Der Reiseveranstalter Dertour* bietet eine Nächt für 77 Euro pro Person an. Im Angebot enthalten ist das ein Doppelzimmer Economy und das Frühstück. Für die Anreise müssen Besucher allerdings selbst aufkommen.