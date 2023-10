Rainer Langhans im Kommunen-Himmel: Endlich ist sein Harem wieder vereint

Mit im Urlaub dabei sind: Christa Ritter (81), Gisela Getty (74) und Brigitte Streubel (73). Und noch eine ganz bestimmte Frau gesellt sich zu ihnen – tatsächlich kommt es bei diesem Trip zum Wiedersehen mit Anna Werner (82)!

Im Jahr 1967 gründete Hippie-Ikone Rainer Langhans die Kommune 1, zu der sieben Jahre später auch Anna Werner gehörte. Die Fotografin ging dann allerdings ihren eigenen Weg und führte ein Leben abseits des Rampenlichts und ohne „Das Harem“, unter welchem Titel die experimentelle Lebensgemeinschaft einst berühmt wurde. Bis jetzt!

Denn Anna Werner ist zurück und urlaubt zusammen mit ihren alten Freunden – und das nach 20 Jahren Funkstille! Sie reiste zusammen mit ihrer Tochter Johanna (44) und Enkelin Rumy (5) an. „Am Walchensee lebte sie seither in der Männerlosigkeit. Jetzt will sie doch wieder mehr Kontakt zu uns, was uns sehr freut“, erklärt Langhans im Interview mit Bild.