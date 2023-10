Bei Uwe Klug, Weihnachtsbaumproduzent im unterfränkischen Mittelsinn an der bayerisch-hessischen Landesgrenze, sind wieder viele neu gepflanzte Nadelbäume wegen Wassermangels eingegangen. „Es sind sehr, sehr viele vertrocknet, weil einfach der Mai und der Juni fast keine Niederschläge gebracht haben“, berichtet er. Den Altbeständen, also den Bäumen, die in diesem oder im nächsten Jahr geschlagen werden, gehe es besser.

Im August hatten wir über 200 Liter Regen, sagte Klug. „Das hat es in den letzten 20 Jahren noch nie gegeben - und das im August, das muss man sich mal überlegen.“ Daher stünden die Bäume für das diesjährige Weihnachtsfest gut da.