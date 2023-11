Priscilla Presley verriet in der TV-Sendung „Piers Morgan Uncensored“, wie wichtig es ihr sei, dass ihre letzte Ruhestätte im Meditationsgarten des Graceland-Anwesens in Memphis sein wird: „Das ist es, was ich will und immer wollte.“ Auf die Frage des Moderators, ob dieser Winsch auch tatsächlich in Erfüllung gehen wird, antwortete die 78-Jährige mit "Ja".

Denn Priscillas Plan wurde bereits schriftlich fixiert. Wie People berichtete, gibt es eine entsprechende Klausel in der Vergleichsvereinbarung mit ihrer Enkelin Riley Keough (34). Priscilla Presleys Grab soll aber nicht direkt neben dem von Elvis liegen. Gemäß der Vereinbarung, die am 31. Oktober offiziell von einem Richter genehmigt wurde, soll Elvis’ Witwe so nahe wie möglich bei ihrem verstorbenen Ex-Mann begraben werden, ohne dass eine bestehende Grabstätte verschoben wird.

Elvis ist derzeit zwischen seinem Vater Vernon und seiner Großmutter Minnie begraben, während sich die letzten Ruhestätten seiner Tochter Lisa Marie (1968-2023) und ihres Sohnes Benjamin Keough (1992-2020) auf der anderen Seite des Gartens an einem Brunnen befinden.