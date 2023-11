Prinzessin Kate: Besonderer Schmuck für den großen Auftritt

Prinzessin Kate (41) hat beim Staatsbankett für den Präsidenten und die First Lady von Südkorea mit einer weißen Robe und Tiara bezaubert. Die 41-Jährige begrüßte zusammen mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (41), sowie König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) Yoon Suk-yeol (62) und seine Frau Kim Keon Hee (51) zu den Feierlichkeiten im Buckingham Palast in London.

Die Prinzessin von Wales präsentierte zu dem glamourösen Anlass ein weißes Kleid von Jenny Packham. Die elegante Robe mit goldenen Verzierungen an den Schultern reichte bis auf den Boden. Sie kombinierte dazu lange weiße Handschuhe. Kate trug zudem Ohrringe, die einst Queen Elizabeth II. (1926-2022) gehörten, Orden und Schärpe.

Auf Prinzessin Kates Kopf glänzte die Strathmore Rose Tiara, die Queen Mum (1900-2002) gehörte und 1923 ein Geschenk ihrer Eltern war. Der Kopfschmuck war laut "Daily Mail" sehr lange Zeit nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Kate soll erst die zweite Person sein, die die Tiara überhaupt trägt.

Königin Camilla hatte für das Staatsbankett ebenfalls eine besondere Tiara gewählt. Sie trug einen Kopfschmuck, der mit Rubinen und Diamanten verziert war und einst der im September 2022 verstorbenen Queen gehörte. Die roten Edelsteine passten perfekt zu Camillas Abendkleid aus rotem Samt von Fiona Clare mit fließenden Ärmeln und einem Faltenrock.

Prinzessin Kate hatte vor dem Staatsbankett ebenfalls in einem roten Outfit für Aufsehen gesorgt. Zusammen mit Prinz William hatte sie die hohen Gäste aus Südkorea am Dienstagmorgen (21. November) in London begrüßt, wobei die Ehefrau des britischen Thronfolgers in einem roten Capemantel, der laut britischen Medien 3.000 Pfund (umgerechnet knapp 3.500 Euro) kosten soll, alle Blicke auf sich zog.

Zu ihrem Mantel mit auffälliger Schleife von Designerin Catherine Walker kombinierte Prinzessin Kate einen farblich passenden Hut mit breiter Krempe, rote High Heels und eine rote Clutch.

