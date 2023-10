Prime Day: Samsung Galaxy Tab S7 FE um 35 Prozent günstiger

Der Prime Day ist ein großes Shopping-Ereignis bei Amazon. Er wiederholt sich mindestens einmal jährlich und zieht sich über zwei Tage. Das Amazon-Event ist exklusiv für Prime-Mitglieder und bietet eine Vielzahl von Rabatten und Angeboten. Wer also von exklusiven Deals profitieren will, braucht aber ein Prime-Abo *.

Wer noch nicht über eine Mitgliedschaft verfügt, kann jegliche Prime-Vorteile ganz einfach 30 Tage lang kostenlos testen. So kann sorglos am Prime Day eingekauft werden.

Ist der Testzeitraum jedoch abgelaufen, fällt eine monatliche Gebühr von 8,99 Euro an.

Der Abo-Service von Amazon bringt nicht nur Deals am Prime Day. Auch abseits des Deal-Marathons gibt es einige Vorteile für Prime-Mitglieder: