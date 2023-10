Ponchos sind plötzlich wieder in – wie Mode-Fans ihn stylen

Im nasskalten Herbst steht Frieren fast täglich auf der Agenda. Das muss aber nicht immer sein. Mit Ponchos können Mode-Liebhaber nämlich komfortable Zwiebel-Looks umsetzen. Aber Achtung: Das Cape muss groß genug sein, damit es über die jeweilige Übergangsjacke passt.

In der Streetwear-Welt sind mit Übergangsjacken insbesondere Faux-Lederblazer gemeint. Sie sehen cool aus und halten durch den synthetischen Stoff relativ warm. Wer das Wort „relativ“ aus dem Satz streichen will, schmeißt dafür einen Poncho über die Jacke. Die zusätzliche Schicht hilft gegen die Kälte und sieht dabei trendy aus. Modelle wie der Stepp-Poncho von C&A machen sich in diesem Style-Szenario besonders gut. Gleichzeitig ist das C&A-Produkt oversized gehalten – viele Jackenarten passen also sicherlich darunter.