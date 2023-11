Pirelli-Kalender 2024: Supermodel Naomi Campbell hält die Zeit an

Der Reifenhersteller Pirelli hat am 30. November in London die Jubiläumsausgabe seines berühmten "The Cal" präsentiert. Für den 50. Pirelli-Kalender, der in seinem mittlerweile 60. Jahr erscheint, hat der ghanaische Künstler Prince Gyasi (28) Persönlichkeiten unter dem Titel "Timeless" - also "zeitlos" - abgelichtet.