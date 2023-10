Als Oliver Wnuk jetzt für die Krimi-Reihe „Nord Nord Mord“ vor der Kamera stand, passierte plötzlich etwas, mit dem er wohl so gar nicht gerechnet hatte. „Au weia, da dachte ich, ich spiel‘ noch schnell ne Szene auf der Insel, da fühlt sich mein Spielpartner (hier: ein kleiner Rauhaardackel) so sehr von mir provoziert, dass er mir in die Lippe beißt“, berichtet der Ex-Partner von Yvonne Catterfeld seiner Instagram-Community.

