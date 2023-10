Zwei Wochen Herbstferien sind vorbei - heute ging die Schule wieder los. Der Krieg in Israel wird in den Klassen diskutiert. Schulleiter befürchten, dass der Konflikt auch in die Schulen getragen wird und eskalieren könnte. Um das zu verhindern, hat das NRW-Schulministerium Handlungsempfehlungen gegeben und Unterrichtsmaterial zum Nahostkonflikt zur Verfügung gestellt.

Und so stand heute nicht nur Mathe, Deutsch und Englisch auf dem Stundenplan. An den Schulen wurde heute auch über den Krieg in Israel gesprochen. So zum Beispiel an der Alexander Coppel Gesamtschule in Solingen, wie uns der Schulleiter erzählt. Er hatte am Morgen schon unterrichtet und den Nahost-Konflikt mit seinen Schülern besprochen.