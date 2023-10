Nanu, IHN haben wir hier wirklich gar nicht erwartet! Bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Ninja Warrior Germany“ steht uns plötzlich niemand Geringeres als Pietro Lombardi gegenüber. Aber was hat der DSDS-Juror dort denn überhaupt verloren? Will er sich etwa mit voller Lombi-(Griff-)Kraft in den härtesten Parcours Deutschlands stürzen? Nicht so ganz. Der 31-Jährige ist nämlich als mentale Stütze am Start – und zwar für einen ganz besonderen Kumpel. Wer das ist und warum sich Pietro hier noch einiges abgucken kann, zeigt das Video.