Nicht nur Schönheits-OPs: Wie sich Cher (77) SO jung hält

Als wir Cher am Samstagabend (25. November) in Baden-Baden treffen, wird eins sofort klar: Die Sängerin gibt den Rythmus und das Tempo dieses Interview an. Sie läßt sich von niemanden etwas sagen. Wie eine Bienenkönigin sitzt sie da, und alle Assistenten schwirren um sie herum. Eine Frage stellt sich sofort: Wie kann man mit 77 Jahren so jugendlich aussehen? Chers Antwort: Sie hat einfache, aber strenge Regeln. Und dazu gehört viel Disziplin. Was genau sie damit meint, gibt es oben im Video.

Über ihre Beauty-OPs möchte sie mit uns nicht sprechen. Dabei schämt sich Cher nicht für die chirurgischen Eingriffe und leugnet sie sonst auch nicht. Die Liste ist lang. Diverse Hautstraffungen, neue Nase und Lippen, ein unechtes Kinn, ein glatter Hals, große Brüste, ein straffer Bauch, Botox und von Cellulite befreite Beine ... um die 30-mal soll sich die Amerikanerin freiwillig unters Messer gelegt haben. Mehrere Hunderttausend US-Dollar hat sich Cher die Optimierungen demnach kosten lassen.