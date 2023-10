Wir suchen nach dem ultimativen NFL Superfan in Deutschland. Dieser definiert sich nicht nur durch seine Leidenschaft, sondern auch durch seine Handlungen und sein Engagement, die andere inspirieren.

Selfie in großer Höhe!

Was für ein Catch!

Allen wird von seinen Mitspielern in die Endzone gedrückt

Pinnock gelingt Pick six!

Dallas Goedert paddelt Philly in Front

Erster Touchdown in Inglewood

What a Haufen!

Entscheidender Sack der Eagles - aber was für einer!

Jets stürzen Broncos in die Krise

0:34 gegen die New Orleans Saints

Was du für eine Teilnahme tun musst?

Lade einfach ein Foto oder ein Video unter Verwendung des Hashtags #rtlnflsuperfan auf Instagram, X oder YouTube hoch, das beschreibt, wie NFL-verrückt du bist. Alternativ kannst du auch direkt hier den QR-Code nutzen, um ein Foto von dir hochzuladen.

Was du gewinnen kannst:

Eine Reise zum Super Bowl in Las Vegas am 11. Februar 2024, inkl. zwei Tickets, Hin- und Rückflug sowie Unterkunft (zwei Übernachtungen).

Lese-Tipp: NFL: Rookie-Quarterback Anthony Richardson fällt aus - Schulter hinüber!

Wie läuft die Aktion ab:

Unter allen Einsendungen, die uns bis zum 12. November erreicht haben, wählen unsere NFL On-Air Gesichter ihre Top 10 Favoriten. Diese zehn Kandidaten stehen im Anschluss für ein Community Voting auf www.sport.de zur Auswahl. Derjenige, der am 31. Dezember die meisten Stimmen eingesammelt hat, gewinnt die Traumreise nach Las Vegas zum Super Bowl. Alle weiteren Informationen finden sich hier in der Gewinnspielbeschreibung und den Teilnahme-AGBs. Viel Erfolg! (scz)