NFL-Highlights: Cowboys gewinnen Schützenfest gegen Seahawks

Was ein Spiel!

Cowboys gegen Seahawks steht normalerweise auch für sehr gute Defense, doch nicht an diesem Donnerstagabend in Texas. Beide Teams ließen von Beginn an nicht locker und leisteten sich einen offenen Schlagabtausch. Mehr noch: Kein Team puntete im gesamten Spiel.



Der überragende Spieler auf Seiten der Seahawks war Wide Receivers und Muskelberg D.K. Metcalf – er rannte zu drei Touchdowns und stellte dabei sogar einen Rekord auf. Bei einem 60-Yard-Sprint in die Endzone der Cowboys zündete der 25-Jährige den Turbo: mit fast 36 Kilometer raste er in die Endzone, keiner war dieses Jahr in der Liga schneller.

Trotz der Metcalf-Glanzleistung: Die Cowboys zogen im letzten Viertel an dem Team aus Seattle vorbei – die Cowboys erzielten bärenstarke 14 Punkte in den finalen Minuten. Dallas-Quarterback Dak Prescott lieferte ab: 299 Yards.

Alle Highlights oben im Video!