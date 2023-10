Die Jaguars lassen London kochen!

Jacksonville-Quarterback Trevor Lawrence tänzelt an der 35-Yard-Linie in Running-Back-Manier einen Gegenspieler aus, kassiert einen Mega-Hit - und feuert das Ei in Richtung Endzone, perfekt in die Arme von Calvin Ridley! Der Receiver lässt sich feiern, sowohl von seinen Teamkollegen als auch von den zahlreichen Fans im Wembley-Stadion! Ob die Jaguars die Führung gegen die Atlanta Falcons über die Ziellinie bekommen, sehen Sie live bei RTL!