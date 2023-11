Ist Amon-Ra St. Brown noch zu stoppen?

Neue Woche, selbes Bild! Der deutsche Receiver bleibt das Maß aller Dinge in der US-Liga, auch gegen die Los Angeles Chargers liefert der 24-Jährige beeindruckend ab, erzielt seinen bereits vierten Touchdown des Jahres – und bringt so seine Lions erneut in Front. Ob die Gäste die knappe Führung über die Zeit bekommen? Finden Sie es live bei RTL heraus!

Den Touchdown gibt es oben im Video!