Am 18. September wurde Zoleka Mandela in ein Krankenhaus „zur fortlaufenden Behandlung von Krebsmetastasen in Hüfte, Leber, Lunge, Becken, Gehirn und Rückenmark" aufgenommen, heißt es in einem offiziellen Statement auf ihrem Instagram-Account. Darin erklärt ihr Sprecher, Zwelabo Mandela, weiter: „Jüngste Scans zeigten ein deutliches Fortschreiten der Krankheit, einschließlich Fibrose in der Lunge sowie mehrere Embolien.“

Am Montagabend, den 25. September, sei sie umgeben von Freunden und Familie davongegangen. „Unser aufrichtiger Dank gilt dem medizinischen Team, das sich um sie kümmerte", wird das Statement beendet.

Die Enkelin des ehemaligen Präsidenten von Südafrika, die bereits im Alter von 32 Jahren die Diagnose Brustkrebs erhielt, war bekannt für den offenen Umgang mit ihrer Krankheit. „Ihre Arbeit zur Sensibilisierung für die Krebsprävention und ihr unerschütterlicher Einsatz für den Abbau der Stigmatisierung der Krankheit werden uns alle weiterhin inspirieren“, heißt es in einer weiteren Stellungnahme von der Nelson-Mandela-Stiftung.