Nadja Abd el Farrag feiert ihr großes Wiesn-Comeback

„Acht Jahre warst du net da“, merkt Begleiter Andreas Ellermann an, als sie gemeinsam über den Festplatz schlendern. In den Hütt’n heißt es dann „O’zapft is!“ – auch wenn Naddel auf Alkohol verzichtet. „Ich mag kein Bier. Auf den Wiesn hast du mich nie mit Bier gesehen“, erklärt sie und präsentiert unserem Reporter ihren mit Wasser gefüllten Maßkrug. Beim Kaiserschmarrn schlägt sie dafür umso mehr zu. Allen Mager-Schlagzeilen zum Trotz hat die 58-Jährige nach eigener Aussage seit Februar acht Kilo zugenommen: „Ich esse echt extrem viel. Glaubt mir keiner, aber ich verbrenne halt so schnell.“

Lese-Tipp: Andreas Ellermann: Darum sagte Naddel die Mallorca-Shows wirklich ab!

Was während des Wiesn-Besuchs auffällt: Ihr Manager Andreas Ellermann scheint sich immer wieder in den Vordergrund zu drängen – ganz egal ob bei Schnappschüssen mit Fans oder einer Gesangseinlage für die Kameras. Am Ende wirkt die 58-Jährige etwas erschöpft. Wurde ihr die Hitze zu viel – oder vielleicht die überintensive Betreuung von Ellermann und seiner Tochter? Davon können sie sich oben im Video selbst ein Bild machen. (ean)

Lese-Tipp: Andreas Ellermann und Naddel: Das läuft wirklich zwischen uns!