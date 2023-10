Marcel Klaus aus Würselen stürzte 2017 fünf Meter in die Tiefe. Durch den schweren Unfall reißt sein Zwerchfell und der Magen rutscht hoch in die Brust zur Lunge. Gerade einmal zwei Wochen später löst sich die Naht und es stehen wieder mehrere OPs an. Trotz des schweren Unfalls und der vielen Bauchoperationen, lässt sich Marcel die Kraft nicht nehmen. Sein Motto: Niemals aufgeben! Denn auch seinen Spitznamen „Viking Ninja“ trägt er nicht ohne Grund. So wie die Wikinger immer bereit waren, in die Schlacht zu ziehen, ist auch er stets gewappnet - egal, was auf ihn zukommt!