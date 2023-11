Mit einem dicken blauen Auge meldet sich „Sommerhaus der Stars“-Kandidat Aleks am nächsten Morgen bei seinen Instagram-Fans. Seine Worte sind nicht ohne. Unter seinem Post schreibt der 32-Jährige: „Diogos Augen waren anders als in den drei Face-Offs zuvor. In den Face-Offs zuvor konnte ich seine Seele sehen. Er war immer unsicher, gestern hatte er geweitete Pupillen, trübe, zornige Augen und war wild ohne Ende.“ In seinem Video-Statement macht er außerdem nochmal deutlich: „Das war alles andere als normal.“ Er fordert sogar ein Rematch „inklusive Doping- und Betäubungsmittelkontrollen“.

In einem weiteren Video, welches Diogo Sangre in seiner Instagram-Story teilt, wird Aleks sogar noch konkreter:„Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber … In seinen Augen, die sahen nicht normal aus. Ich glaube, der hat Koks gezogen. Der war richtig drauf.“