Was war passiert? Am 18. November hatte die „Let’s Dance“-Family ihren großen Tour-Auftritt in Hamburg. Doch Christina Hänni fehlte. Kurze Zeit später meldete sie sich mit schlechten Neuigkeiten auf Instagram: „Ich habe die Show in Hamburg leider nicht machen können, weil ich mit Fieber wirklich tot lag [...] Und leider sackt immer wieder mein Krauslauf zusammen.“ Nach einem Arztbesuch verkündete sie dann: „Gemeinsam mit dem Arzt haben wir entschieden, dass ich mich ausruhe und auskuriere.“ Denn das ist alles, was zählt – so ärgerlich der Zeitpunkt für die Profitänzerin auch ist. Woran genau die 33-Jährige erkrankt ist, wollte sie nicht preisgeben. Stattdessen verabschiedete sie sich erstmal in eine Social-Media-Pause.