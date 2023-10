Muttertag: Das können unkreative Personen ihrer Mutter schenken

Eine Lama- oder Alpakawanderung ist beispielsweise mal etwas anderes. Wenn die Mama tierlieb ist und gern an die frische Luft geht, wird sie an so einer Wanderung bestimmt Freude finden. Dabei bekommt man die flauschigen Tiere am Halfter an die Hand und führt sie zum Spaziergang aus.

Angeboten werden die Touren an zahlreiche Standorten. Die Preise variieren sehr stark, je nach Dauer und Ort – für 40 Euro pro Person findet man aber schon mehrere Angebote.