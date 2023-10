Motsi Mabuse, Sasha & Co: Die besten Promi-Kinderbücher

Die kleine Anouk, es gibt sie wirklich! Es ist die gemeinsame Tochter von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay. Die Gutenacht-Geschichten mit der neugierigen, schlauen und kreativen Anouk sollen „den Glauben an sich selbst und das Gespür für ein soziales Miteinander“ stärken, so das Promi-Paar. Die beiden sind überzeugt davon „dass man soziale Verantwortung nicht früh genug erlernen kann“, heißt es über den Verlag arsedition. Anouk hilft in diesem dritten Band der „Anouk“-Reihe anderen Kindern weiter, die in Schwierigkeiten sind und findet dadurch Freunde.