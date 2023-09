Mordfall Tupac Shakur: Festnahme 27 Jahre nach Tod des Rappers!

Am 13. September 1996 starb Tupac Shakur – jetzt gibt es brisante News in dem Mordfall! Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen (29. September, Ortszeit) einen Mann in Las Vegas festgenommen, der im Zusammenhang mit Tupacs Mord stehen soll. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Wenige Stunden nach der Verhaftung sei der Mann demnach wegen Mordes angeklagt worden.