Mit "Buffy" fing alles an: Alyson Hannigan feiert 20. Hochzeitstag

Verliebt wie am ersten Tag: An ihrem 20. Hochzeitstag veröffentlichte "How I Met Your Mother"-Star Alyson Hannigan (49) eine süße Liebeserklärung an ihren Ehemann Alexis Denisof (57). Die 49-Jährige teilte ein Hochzeitsbild und dankt in liebevollen Zeilen ihrem "besten Freund, dem besten Vater und dem besten Koch". "Ich liebe es, das Leben mit dir zu teilen!", schließt die Schauspielerin ihren Post.