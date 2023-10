Auch wenn De Armas es bei der Miss-World-Wahl 2015 in China nicht unter die besten 30 schaffte, zählte sie mit ihren 18 Jahren zu einer der jüngsten Teilnehmerinnen. Als „eines der vielversprechenden jungen Talente Uruguays“ galt sie als aufstrebendes Nachwuchs-Model. Ein Fach-Magazin hob ihr „schönes Gesicht, ihre überragende Größe und ihre charismatische Persönlichkeit" hervor. Für De Armas ging mit der Teilnahme an der Miss-World-Wahl ein Traum in Erfüllung. „Ich wollte schon immer ein Model sein, sei es ein Schönheitsmodel, ein Werbemodel oder ein Laufstegmodel“, sagte sie in einem Interview mit NetUruguay.