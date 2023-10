Dante fliegt regelmäßig nach Idaho, um seine Kids zu besuchen. Doch seinen Lebensmittelpunkt sieht er in Deutschland: „Es gefällt mir einfach gut hier. In den USA gibt es viel Straßenkriminalität, viele Verbrechen. Hier in Deutschland ist das nicht so, deswegen lebe ich lieber hier.“

Als Jugendlicher wäre Dante um ein Haar auf die schiefe Bahn geraten: „Ich war vor meiner Musik-Karriere teilweise so abgebrannt, dass ich einmal fast das Restaurant überfallen hätte, in dem ich mal gearbeitet habe. Ich stand sogar schon mit einer Pistole vor der Tür. Aber im letzten Moment habe ich mich dann eines Besseren besonnen.“