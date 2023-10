2018 erleidet Mirja du Mont einen Hörsturz, leidet danach an Schwindel, der bei ihr Angst- und Panikstörungen auslöste.

Lese-Tipp: Mirja du Monts Horror-Jahr: Sie brauchte psychologische Hilfe

Katzendame Matilda hatte einen feinen Sensor dafür, wenn sich bei Frauchen eine Panikattacke anbahnte. „Meine Katze hat gespürt, wenn ich kurz davor war. Sie hat sich auf mein Herz gelegt und sich richtig schwer gemacht und mich angeguckt“, erklärt uns Mirja bei der Vita Charity Gala in Wiesbaden. „Katzen beruhigen so dermaßen“, schwärmt die Ex von Schauspieler Sky du Mont von ihrer vierbeinigen Therapeutin. Tiere seien einfach „die besseren Menschen“, findet sie. (csp)