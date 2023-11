Miranda Kerr teilt Foto von erster Begegnung mit Evan Spiegel

Nach ihrer Trennung von Schauspiel-Star Orlando Bloom (46) im Jahr 2013 sollte es nicht lange dauern, bis dem ehemaligen "Victoria's Secret"-Model Miranda Kerr (40) ihre nächste große Liebe über den Weg lief. Bei einem glamourösen "Louis Vuitton"-Dinner im Museum of Modern Art in New York City im Jahr 2014 wurde sie dem jungen "Snapchat"-Gründer Evan Spiegel (33) vorgestellt und später am Tisch neben ihm platziert. Zu ihrer großen Freude wurde der schicksalshafte Augenblick ihrer ersten Begegnung seinerzeit fotografisch festgehalten.

In einem Instagram-Post teilte sie am gestrigen Mittwoch diesen romantischen Schnappschuss und kommentierte ihn mit emotionalen Worten: "An diesem Tag im Jahr 2014 brachte das Schicksal (und Louis Vuitton) Evan und mich bei einem Abendessen im MOMA in NYC zusammen. Der magische Moment, in dem wir uns trafen, wurde festgehalten. Vor neun Jahren".

Nur kurze Zeit später kam es zu weiteren romantischen Begegnungen der beiden Promis, die 2016 in eine Verlobung mündeten. Nach der Hochzeit im Mai 2017 machten sich das Model und der Unternehmer sogleich an die gemeinsame Familienplanung. Neben ihren 2018 und 2019 geborenen Söhnen Hart (5) und Myles (3) ist derzeit noch ein weiteres Kind unterwegs. Aus Kerrs erster Ehe mit Orlando Bloom stammt zudem ihr Sohn Flynn (12).

